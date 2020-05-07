Супермодель Кара Делевинь рассталась с актрисой Эшли Бенсон

Супермодель Кара Делевинь рассталась со звездой сериала «Милые обманщицы» Эшли Бенсон. Пара начала встречаться летом 2018 года.

27-летняя британская модель и 30-летняя американская актриса состояли в браке, который они зарегистрировали в Лас-Вегасе. Однако юридической силы он не имел. Среди гостей на свадьбе были замечены Софи Тернер, Шарлиз Терон и музыканты рок-группы Jonas Brothers. Церемония была обставлена в стили Элвиса Пресли, а в отель супруги вернулись на кадиллаке розового цвета.

Поклонники предполагают, что разрыв произошел из-за того, что отношения девушек не выдержали испытания самоизоляцией. Во время пандемии Кара Делевинь вместе со своими друзьями находилась вдали от своей возлюбленной.

Супермодель очень любвеобильна. До того, как встретить Эшли Бенсон, она состояла в отношениях с актрисой Мишель Родригез, с дочерью Майкла Джексона — актрисой Пэрис Джексон и певицей Энни Кларк.

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