Звездная пара начала встречаться почти два года назад.

Супермодель Кара Делевинь рассталась с актрисой Эшли Бенсон

Фото: Zuma\TASS

Супермодель Кара Делевинь рассталась со звездой сериала «Милые обманщицы» Эшли Бенсон. Пара начала встречаться летом 2018 года.

27-летняя британская модель и 30-летняя американская актриса состояли в браке, который они зарегистрировали в Лас-Вегасе. Однако юридической силы он не имел. Среди гостей на свадьбе были замечены Софи Тернер, Шарлиз Терон и музыканты рок-группы Jonas Brothers. Церемония была обставлена в стили Элвиса Пресли, а в отель супруги вернулись на кадиллаке розового цвета.

Поклонники предполагают, что разрыв произошел из-за того, что отношения девушек не выдержали испытания самоизоляцией. Во время пандемии Кара Делевинь вместе со своими друзьями находилась вдали от своей возлюбленной.

Супермодель очень любвеобильна. До того, как встретить Эшли Бенсон, она состояла в отношениях с актрисой Мишель Родригез, с дочерью Майкла Джексона — актрисой Пэрис Джексон и певицей Энни Кларк.

Ранее 5-tv.ru писал, ради кого Кара Делевинь съела мертвую крысу.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
74.12
0.15 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:59
Маски, перчатки, дезинфекция: как гипермаркеты усиливают меры безопасности
15:52
Супермодель Кара Делевинь рассталась с актрисой Эшли Бенсон
15:43
В пресс-службе Липецкой области объяснили слова губернатора о «разгоне людей»
15:38
Нет маски? Плати штраф! Во сколько москвичам обойдется отсутствие средств защиты
15:31
ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца из-за коронавируса
15:27
США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Сейчас читают

Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок