Ради кого Кара Делевинь съела мертвую крысу?

27-летняя красавица не сходит с обложек гламурных журналов. Кара Делевинь — звезда «Отряда самоубийц» и «Анны Карениной» — самая высокооплачиваемая модель Британии.

На вечернем шоу Джмми Феллона Делевинь рассказала об одном из самых необычных моментов своей жизни. Беар Гриллс посетил их школу, когда ей было лет девять. Кара Делевинь настолько от него фанатела, что была готова выполнить любой его приказ, когда он пригласил ее в свое шоу «Выжить любой ценой».

Так они и оказались вдвоем в дикой природе. Спускаясь с холма, Кара Делевинь увидела торчащий хвост.

«Неужели это крыса?» — с ноткой ужаса удивилась девочка.

«Это наш обед», — недвусмысленно ответил опытный выживальщик Гриллс.

Актриса отметила, что дохлая крыса была откровенно несвежей, хотя и пахла терпимо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кара Делевинь и Эшли Бенсон узаконили свои отношения.