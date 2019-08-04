Кара Делевинь и Эшли Бенсон узаконили свои отношения

Британская актриса и супермодель Кара Делевинь и американская актриса Эшли Бенсон, известная по ролям в сериалах «Милые обманщицы» и «Дни нашей жизни», узаконили свои отношения. Как пишет Teleprogramma.pro, бракосочетание прошло в Лас-Вегасе тайно и обошлось девушкам всего в 298 долларов.

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Обе были в черном, свадебный букет несла Бенсон. Среди гостей замечены Софи Тернер, Шарлиз Терон и музыканты рок-группы Jonas Brothers. Церемония была обставлена в стили Элвиса Пресли, в отель супруги вернулись на кадиллаке розового цвета.

В июне 2019 года Кара Делевинь и Эшли Бенсон публично подтвердили слухи, что состоят в отношениях уже больше года. А около месяца спустя появились на публике с одинаковыми кольцами на безымянных пальцах, что заставило общественность предположить, что имела место помолвка. Однако официальных подтверждений не последовало, свои планы девушки держали в секрете.

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