«Какая кроха»: именинник Данила Козловский умилил фанатов снимком с дочкой

Российский актер Данила Козловский в честь своего 35-летия опубликовал в Instagram свежее фото с дочкой — Одой Валентиной. На снимке звездный папа держит малышку на руках высоко над землей. Кадр сделан на морской набережной. Рядом с Данилой домашний любимец — собака Груша.

«35. Заканчиваем разминаться, начинаем жить!» — подписал фото Данила.

Instagram @danilakozlovsky

Подписчики умилились снимку и поздравили актера с юбилеем.

«Здоровья, счастья вам и вашей семье!!! Вы великий актер, любим вас всей семьей!»;

«Какая же это милота, такая кроха»;

«Какое фото полное любви! С днем рождения!» — прокомментировали фанаты.

Данила Козловский со своей супругой Ольгой Зуевой долго скрывали от подписчиков рождение дочери. Малышке уже два месяца, а ее дата рождения до сих пор неизвестна фанатам. Звездные родители держали в тайне и имя девочки. Только недавно Ольга в своем профиле в Instagram рассказала, что дочку назвали Ода Валентина.

Данила Козловский популярный актер и режиссер. Он известен своими ролями в фильмах «Экипаж», «Легенда № 17», «Тренер» и других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Зуева впервые показала фото дочери Козловского.