«Какая кроха»: именинник Данила Козловский умилил фанатов снимком с дочкой
Актер выложил фото в Instagram в честь своего юбилея — ему исполнилось 35 лет.
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Фото, видео: Instagram @danilakozlovsky
Российский актер Данила Козловский в честь своего 35-летия опубликовал в Instagram свежее фото с дочкой — Одой Валентиной. На снимке звездный папа держит малышку на руках высоко над землей. Кадр сделан на морской набережной. Рядом с Данилой домашний любимец — собака Груша.
«35. Заканчиваем разминаться, начинаем жить!» — подписал фото Данила.
Подписчики умилились снимку и поздравили актера с юбилеем.
«Здоровья, счастья вам и вашей семье!!! Вы великий актер, любим вас всей семьей!»;
«Какая же это милота, такая кроха»;
«Какое фото полное любви! С днем рождения!» — прокомментировали фанаты.
Данила Козловский со своей супругой Ольгой Зуевой долго скрывали от подписчиков рождение дочери. Малышке уже два месяца, а ее дата рождения до сих пор неизвестна фанатам. Звездные родители держали в тайне и имя девочки. Только недавно Ольга в своем профиле в Instagram рассказала, что дочку назвали Ода Валентина.
Данила Козловский популярный актер и режиссер. Он известен своими ролями в фильмах «Экипаж», «Легенда № 17», «Тренер» и других.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Зуева впервые показала фото дочери Козловского.
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