Актер выложил фото в Instagram в честь своего юбилея — ему исполнилось 35 лет.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @danilakozlovsky

Российский актер Данила Козловский в честь своего 35-летия опубликовал в Instagram свежее фото с дочкой — Одой Валентиной. На снимке звездный папа держит малышку на руках высоко над землей. Кадр сделан на морской набережной. Рядом с Данилой домашний любимец — собака Груша.

«35. Заканчиваем разминаться, начинаем жить!» — подписал фото Данила.

Instagram @danilakozlovsky

Подписчики умилились снимку и поздравили актера с юбилеем.

«Здоровья, счастья вам и вашей семье!!! Вы великий актер, любим вас всей семьей!»;

«Какая же это милота, такая кроха»;

«Какое фото полное любви! С днем рождения!» — прокомментировали фанаты.

Данила Козловский со своей супругой Ольгой Зуевой долго скрывали от подписчиков рождение дочери. Малышке уже два месяца, а ее дата рождения до сих пор неизвестна фанатам. Звездные родители держали в тайне и имя девочки. Только недавно Ольга в своем профиле в Instagram рассказала, что дочку назвали Ода Валентина.

Данила Козловский популярный актер и режиссер. Он известен своими ролями в фильмах «Экипаж», «Легенда № 17», «Тренер» и других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Зуева впервые показала фото дочери Козловского.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-5 знаков зодиака, перед которыми распахиваются любые двери

Последние новости

20:54
Волейбол и прогулки с детьми: как жители Петербурга нарушают самоизоляцию
20:43
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 4 мая
20:27
«Какая кроха»: именинник Данила Козловский умилил фанатов снимком с дочкой
20:16
Новый сезон «Танцев со звездами» стал беспрецедентным за историю проекта
20:05
Почему принц Уильям почти 10 лет отказывался жениться на Кейт Миддлтон?
19:54
Почти полмиллиона респираторов в сутки производится в России

Сейчас читают

Салют, Вера! Топ самых сексуальных мужских и женских имен
«Накануне он мне звонил» — Разин раскрыл подробности смерти композитора «Ласкового мая»
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров на YouTube

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок