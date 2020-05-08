Музыкант утверждает, что большинство треков были написаны им после расставания с певицей Кети Топурией.

Гуф выпустил альбом о борьбе с депрессией

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Известный российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) выпустил новый альбом под названием «Дом, который построил Алик». Пластинка включает в себя восемь композиций, в которых так или иначе автор поднимает тему борьбы с депрессией.

Гуф рассказал, что сам долгое время страдал от этого недуга. По его словам, из-за депрессии в течение последних шести месяцев он появился в студии звукозаписи только четыре раза. Музыкант утверждает, что большинство треков были написаны им после расставания с певицей Кети Топурией.

«Практически весь этот альбом, который выходит сейчас, все треки были написаны в глубокой депрессии. Я почти полгода сидел слушал „А’Студио“ и плакал», — признался звезда.

 
 
 
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Публикация от @therealguf

В записи альбома участвовали Murovei, Смоки Мо, Deemars, V $ X V PRiNCE и NEMIGA. Известно, что релиз «Непогода» из новой пластинки попал в ТОП-5 российского iTunes.

Ранее 5-tv.ru писал, что на рэпера Гуфа написали 3700 заявлений после видео драки собак.

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