Гуф выпустил альбом о борьбе с депрессией

Известный российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) выпустил новый альбом под названием «Дом, который построил Алик». Пластинка включает в себя восемь композиций, в которых так или иначе автор поднимает тему борьбы с депрессией.

Гуф рассказал, что сам долгое время страдал от этого недуга. По его словам, из-за депрессии в течение последних шести месяцев он появился в студии звукозаписи только четыре раза. Музыкант утверждает, что большинство треков были написаны им после расставания с певицей Кети Топурией.

«Практически весь этот альбом, который выходит сейчас, все треки были написаны в глубокой депрессии. Я почти полгода сидел слушал „А’Студио“ и плакал», — признался звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @therealguf 4 Май 2020 в 2:12 PDT

В записи альбома участвовали Murovei, Смоки Мо, Deemars, V $ X V PRiNCE и NEMIGA. Известно, что релиз «Непогода» из новой пластинки попал в ТОП-5 российского iTunes.

Ранее 5-tv.ru писал, что на рэпера Гуфа написали 3700 заявлений после видео драки собак.