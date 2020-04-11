Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов — Прим. ред.) столкнулся с нешуточным напором зоозащитников. По его словам, на него написали в полицию 3700 заявлений после случая, когда он позволил своему псу напасть на других собак и наблюдал за жестокой схваткой.

«3700 заявлений на меня подали зоозащитники… Ну, короче, у них закончилась бумага и картриджи для принтера. Никто им такой бумажной волокиты не создавал на ровном месте из-за такой чепухи, из-за того, что повозились собаки», — рассказал Гуф в сторис Instagram.

Кроме того, он выложил фото, где сидит в интерьере, похожем на полицейский участок.

«Спасибо зоозащитникам за это», — написал музыкант.

Instagram @therealguf

Каким наказанием отделался рэпер, пока не известно. Возможно, ему просто вынесли предупреждение. Тем не менее, он уже пообещал помочь собачьему приюту.

Рэпер Гуф впал в немилость любителям домашних животных в конце марта. Тогда он позволил своему псу напасть на других собак и наблюдал за жестокой схваткой. Рэпер не разнимал животных, а затем попытался выставить виноватыми в произошедшем хозяев пострадавшего питомца.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая возлюбленная Гуфа Айза Анохина пожаловалась, что ей и ее сыну угрожают из-за драки собаки музыканта.