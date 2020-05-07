Подробности жесткой посадки военного вертолета в Крыму

5-tv.ru стали известны подробности жесткой посадки в Крыму транспортно-боевого вертолета Ми-35. Авиационный инцидент произошел днем 7 мая на аэродроме 39 вертолетного полка в районе Джанкоя.

Отмечается, что винтокрылая машина выполняла учебно-тренировочный полет. В результате происшествия пострадали три члена экипажа. В тяжелом состоянии их доставили в больницу города Джанкой. Полет осуществлялся без боекомплекта, разрушений на земле нет.

По факту жесткой посадки Ми-35 создана специальная комиссия армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Для выяснения всех обстоятельств ЧП к месту происшествия уже направлены специалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека пострадали в результате жесткой посадки военного вертолета в Крыму.