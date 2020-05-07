Вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в районе Джанкоя.

Три человека пострадали в результате жесткой посадки военного вертолета в Крыму

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Три человека пострадали в результате жесткой посадки военного вертолета в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой информированный источник. Отмечается, что вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в районе Джанкоя. Люди были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сообщается, что винтокрылая машина выполняла плановый полет. Обстоятельства ЧП уточняются.

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