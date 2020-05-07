Рудковская извинилась за слова об «умственно отсталой» девочке
Жене Евгения Плющенко припомнили ее слова о ребенке, взятом из детского дома.
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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial
В сети набирает обороты скандал вокруг сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Еще недавно мать маленького Саши возмущалась публикацией в одном СМИ, где автор статьи рассказал о якобы психическом расстройстве ее отпрыска, а сегодня была вынуждена принести извинения сама.
К ответу за свои слова жену фигуриста призвала журналист и общественный деятель Екатерина Гордон. В Instagram она припомнила Рудковской историю, когда та назвала «умственно отсталой» юную модель телеканала World Fashion, которую родители взяли из детского дома. Гордон заявила, что готова отстаивать интересы девочки в суде.
Рудковская не заставила себя ждать и принесла извинения девочке в Instagram. Также она выразила желание снять модель для обложки детского приложения.
«Друзья, я хочу сказать о силе слов. События последних дней подтверждают, что словом можно ударить и поддержать, обидеть и утешить. Когда-то чужие слова ранили меня, когда-то мои слова могли ранить другого человека, и мне искренне жаль», — написала Рудковская.
Катя Гордон тоже быстро отреагировала на пост жены Плющенко и поблагодарила ее. Также она добавила, что просит, в свою очередь, всех клеветников отстать от сына Рудковской.
Ранее 5-tv.ru писал, что за сына Плющенко уже вступились некоторые звезды шоу-бизнеса: Виктория Боня, певица Валерия, Алексей Ягудин и другие. Сам Евгений Плющенко заявил, что слишком поздно для извинений от издания, опубликовавшего ложную информацию о мальчике. Яна Рудковская, в свою очередь, привела доказательство того, что с ее ребенком все в порядке.
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