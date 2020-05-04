Фигурист Евгений Плющенко вступился за своего сына и заявил, что намерен добиться наказания за клевету на него для всех виновных. В Instagram он написал, что не принимает извинений СМИ, опубликовавших ложную информацию о маленьком Саше, так как не верит в искренность намерений этих представителей прессы.

«Снова сидим и никого не трогаем и снова начинают трогать уже не только нас, а уже нашего ребенка. Я доведу это дело до конца, наказать виновных лжецов это уже даже не вопрос принципа — это вопрос жизни. Жизни нашего сына!» — заявил Плющенко.

Instagram @plushenkoofficial

Он отметил, что об истинных намерениях издания, опубликовавшего информацию о якобы синдроме Аспергера у его ребенка, говорит тот факт, что публикация до сих пор не снята и не опровергнута.

«Вы можете больше не извиняться. Ваши извинения бесполезны, бессмысленны и сильно запоздали. <…> И да, мы не принимаем ваши извинения. Не потому что мы жестоки, а потому что мы им не верим. Вы фальшивы и неискренны до мозга костей. Якобы извиняясь, вы до сих пор не подумали снять свою лживую публикацию, она все так же болтается на вашем подметном ресурсе. Позор и бесчестие!» — написал Плющенко.

К защите ребенка присоединилась и жена фигуриста. Она добавила в Instagram, что, если бы ее сын страдал психическим заболеванием, ее семья бы этого не скрывала. Ранее 5-tv.ru писал, что Яна Рудковская заявила о намерении дойти до Страсбургского суда, чтобы защитить своего отпрыска от клеветы в СМИ, сообщивших о «ненормальности» мальчика.