Валерия вступилась за сына Плющенко
Певица выступила против клеветы на наследника российского фигуриста и продюсера Яны Рудковской.
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Фото, видео: Instagram @valeriya
Клевету на сына прославленного фигуриста Евгения Плющенко осудила певица Валерия. Артистка поддержала семью олимпийского чемпиона на своей странице в Instagram.
«Ярким, талантливым детям достается больше всего: как побед, так зависти и клеветы. Живем мы в сложное время, когда каждое оброненное слово распространяется через интернет с неимоверной скоростью и может нести огромную разрушительную силу. Жалко, когда в медийные жернова попадает ребенок. Я очень сочувствую, в первую очередь, родителям, которые страшно переживают несправедливость», — написала Валерия.
Певица выразила надежду, что оболганный мальчик не узнает, что пишут о нем злопыхатели в сети.
До Валерии в поддержку Саши Плющенко выступили другие звезды, знакомые с его мамой, продюсером Яной Рудковвской: Наталья Водянова, Татьяна Навка, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие знаменитости, уточняет сайт Teleprogramma.pro.
До этого в интернете появились недостоверные сведения о том, что у семилетнего Саши Плющенко синдром Аспергера — нарушение психического развития. Рудковская заявила, что слухи о болезни ее сына — ни на чем не основанный фейк. Чтобы обидчики ответили за свои слова, продюсер намерена подать на них в суд. Того же самое намерен сделать и Плющенко-старший.
Ранее 5-tv.ru писал, что фигурист Алексей Ягудин обрушился на СМИ после скандала вокруг сына Плющенко.
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