Звезда «Полицейского с Рублевки» стала мамой

Анастасия Стежко раскрыла поклонникам пол ребенка.

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Фото, видео: Instagram @nastya_stezhko

Актриса Анастасия Стежко (Старостина), известная зрителям по сериалам «Полицейский с Рублевки» и «Березка», стала мамой. О радостном событии в жизни ее семьи она сообщила поклонникам в Instagram.

«Доченька… спасибо, что выбрала нас. Ты просто невероятная! А я сегодня в 9:45 стала мамой. Это самое большое счастье, мой самый главный подарок. Смотрю на нее, плачу и не могу остановиться», — призналась актриса.

Instagram @nastya_stezhko

Поклонники поздравляли артистку с этим важным событием и желали ей и малышке крепкого здоровья.

«Да здравствует новая жизнь! Настя, поздравляю»

«Здоровья Вам и вашей куколке!!!»

«Теперь Вы знаете, как выглядит счастье. Поздравляем!» — писали фанаты.

Пока звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Березка» не стала показывать поклонникам саму малышку. Кстати, далеко не все российские артисты так легко соглашаются рассказывать о своих детях, а тем более показывать их публике. Как писал 5-tv.ru, актер Сергей Безруков только недавно впервые показал поклонникам сына от Анны Матисон.

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