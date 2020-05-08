«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Несмотря на то, что с момента развода светской львицы Ксении Собчак с актером Максимом Виторганом прошло уже немало времени, она продолжает следить за его личной жизнью.

Так, в беседе с актрисой Екатериной Варнавой звезда призналась: ее шокирует поведение бывшего мужа, который изменился в лучшую сторону не только внешне, но и стал более инициативным, интеллигентным и ответственным кавалером.

«Я на него смотрю и радуюсь. У него новые отношения, прекрасная девушка. Он гораздо более инициативен, и все наши общие друзья говорят: „Слушай, мы тебя очень любим, но вот Максим сейчас стал более активным…“. Ну почему все эти годы я была всегда двигателем?» — недоумевала Собчак.

Действительно, многие поклонники Виторгана отмечают, что именно после развода со скандальной Ксюшей, его карьера пошла в гору, а рядом, наконец, появилась женственная и нежная дама — актриса Нино Нинидзе. Кстати, родственники и друзья актера полностью поддерживают его выбор и не раз отмечали, что Нино — лучшая партия.

«Это же странно, что один и тот же человек в разных отношениях ведет себя по-разному…» — обратилась к Варнаве звезда YouTube.

Instagram @mvitorgan

В свою очередь Екатерина поддержала собеседницу, заявив: не все так плохо, как может показаться. Так, по мнению Варнавы, после развода с Максимом в лучшую сторону изменилась и сама Ксения. Например, перестала надевать причудливые и несуразные наряды и, наконец, почувствовала себя настоящей женщиной.

«Мы недавно с Гудковым тебя обсуждали: ты никогда так не выглядела, так себя не вела. Ты абсолютная девочка-девочка. Сидит такая камушки разглядывает. Пусечка. Лояльная, мягкая, пушистая!» — подытожила звезда Comedy Women, слегка смутив Собчак.

Ксения Собчак и Максим Виторган узаконили свои отношения 1 февраля 2013 года. В ноябре 2016 года у пары родился наследник Платон. Звезды долгое время ходили по различным передачам, крича о собственном счастье, однако уже через несколько лет их отношения закончились.

В июле 2019 года Хамовнический суд Москвы расторг брак между Виторганом и Собчак. Кстати, случилось это всего за месяц до нового бракосочетания Ксении с режиссером Константином Богомоловым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Константин Богомолов закатил истерику Ксении Собчак из-за интимного фото на ее телефоне.