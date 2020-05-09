Почтальоны Ленобласти доставили письма ветеранам в самые отдаленные поселки

Почти марш-бросок к 9 Мая совершили почтальоны из Ленинградской области. Чтобы ко Дню Победы успеть вручить ветеранам из самых отдаленных поселков поздравительные письма из Кремля. Дорогие сердцу каждого фронтовика телеграммы везли за тысячи километров от столицы, добираясь до самых глухих деревень по бездорожью.

Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков убедился, ценные конверты лично в руки получил каждый герой войны. Подробности в репортаже.