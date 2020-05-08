В Крыму у крепости Керчь к 75-й годовщине Победы заложили Аллею Славы. 75 вечнозеленых хвойных растений — в том месте, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. До сих пор в районе крепости находят останки бойцов. Аллея Славы станет символом воли к победе и новым знаковым местом города-героя. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Мери Бадунц.

Аллею из хвойных деревьев в честь 75-й годовщины Великой Победы высаживают по дороге в Керченскую крепость, это знаковое и памятное для каждого крымчанина место.

Через Керченский пролив переплавлялись многие, тысячи людей. С крепости Керчь по официальным данным удалось эвакуировать чуть больше четырех тысяч человек, но не все переправились. Несколько сотен солдат остались в этой земле.

Возведенные в середине XIX века эти мощные укрепления пережили не одну войну. Но в 1941-м за крепость бились до последнего снаряда. Кто владел фортом, тот контролировал Керченский пролив.

На территории крепости Керчь — более 120 исторических объектов. Это самая узнаваемая ее часть «Царские ворота». Во время Великой Отечественной войны, здесь шли самые ожесточенные бои. На стенах до сих пор видны следы снарядов.

На Ак-Монайских позициях, на открытой местности — укрыться было негде. Потому бои были особенно тяжелыми и кровопролитными, земля почернела от шинелей погибших солдат.

«Расстояние между сторонами было 150 — 200 метров. Здесь практически шел прямой бой», — рассказывает поисковик Олег Ганичев.

И до сих пор в этих местах находят останки защитников керченской крепости, сложивших здесь свои головы.

В наши дни крепость стала музеем. Выставки проходят прямо в ее казематах. В подвалах и подземных бункерах прятались советские солдаты, отсюда отстреливались от врагов. Тысячи людей каждый год приезжают сюда, чтобы почить память тех, кто проливал кровь за эти стратегические рубежи. Теперь здесь появилось и еще одно знаковое место — Аллея Героев, высаженная сотрудниками АО «Акционерный Банк «РОССИЯ».

«Помним. Чтим. Гордимся. Это великолепная панорама, которая здесь открывается с нашей аллеи, мне кажется, очень такая символичная. Потому что это — героическая крепость, это — крепость как память о боевом, военном подвиге нашей Красной Армии нашего всего советского народа», — говорит управляющий симферопольским филиалом АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» Александр Головачев.

Маленькие еще деревца — сами родом из этих мест, их привезли из крымского заповедника. И каждое из них теперь — символ, напоминание о подвиге простых бойцов Красной Армии. Вскоре деревья окрепнут, поднимутся ввысь и встанут в один строй, словно бессмертный отряд защитников Керченской крепости, положивших жизнь за родную землю.

«Это аллея, на которой мы присутствуем — связь поколений. Это такое место, где каждый сантиметр пропитан кровью», — говорит заместитель главы администрации города Керчь Ренат Джапаров.

Связь поколений действительно чувствуется здесь с особенной силой. Еще и потому, что отсюда, с Керченской крепости открывается панорама и на другое, знаковое сооружение — уже современного Крыма. Крымский мост, соединяющий прошлое, настоящее и будущее этой героической русской земли.

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