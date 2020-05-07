Шойгу рассказал о деталях авиапарада 9 мая в условиях COVID-19

Парад авиационной техники в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в 47 городах России.

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Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В День Победы авиационный парад пройдет в 47 городах страны и на российских военных базах за рубежом. О деталях рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов. Летчики должны продемонстрировать ювелирное мастерство: на скорости 500 километров час они пройдут в считанных метрах друг от друга. Ветеранов, которые в этом году будут смотреть парад по телевизору, министр обороны призвал оградить особым вниманием.

«Хочу обратить внимание всех должностных лиц на необходимость неукоснительно соблюдать меры безопасности, чтобы не подвергать риску здоровье людей, прежде всего наших ветеранов», — подчеркнул Шойгу.

В регионах уже начались репетиции авиационных парадов. В небо Крыма сегодня подняли 56 самолетов и вертолетов. В День Победы они пролетят над Севастополем и Керчью. Зрители увидят современные штурмовики, истребители и вертолеты. В частности, «Аллигатор» и «Ночной охотник».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что минобороны РФ опубликовало инфографику с подробностями о воздушном параде Победы в России. На ней наглядно видно, какие самолеты в каких воздушных фигурах пролетят в каждом из российских городов.

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