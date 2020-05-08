Инцидент произошел на Малоохтинской набережной в центре Северной столицы.

Нетрезвый мужчина упал в Неву рядом с Большеохтинским мостом в Петербурге

Фото: ТАСС / Белинский Юрий

Экстренные службы Петербурга спасли нетрезвого мужчину, который вечером упал в Неву возле Большеохтинского моста. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на Малоохтинской набережной. 

Предварительно, 58-летний мужчина получил переохлаждение. Видимых травм у него нет. 

На месте работали спасатели и сотрудники полиции.

 

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