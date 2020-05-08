Нетрезвый мужчина упал в Неву рядом с Большеохтинским мостом в Петербурге
Инцидент произошел на Малоохтинской набережной в центре Северной столицы.
Фото: ТАСС / Белинский Юрий
Экстренные службы Петербурга спасли нетрезвого мужчину, который вечером упал в Неву возле Большеохтинского моста. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на Малоохтинской набережной.
Предварительно, 58-летний мужчина получил переохлаждение. Видимых травм у него нет.
На месте работали спасатели и сотрудники полиции.
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