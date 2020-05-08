Нетрезвый мужчина упал в Неву рядом с Большеохтинским мостом в Петербурге

Экстренные службы Петербурга спасли нетрезвого мужчину, который вечером упал в Неву возле Большеохтинского моста. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на Малоохтинской набережной.

Предварительно, 58-летний мужчина получил переохлаждение. Видимых травм у него нет.

На месте работали спасатели и сотрудники полиции.