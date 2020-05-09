Отдать швартовы! Российский аппарат впервые коснулся дна Марианской впадины

В ночь с 8 на 9 мая, впервые в истории, российский автономный необитаемый аппарат коснулся дна Марианской впадины. Этой новостью с РИА Новости поделились представители Фонда перспективных исследований (ФПИ).

«8 мая 2020 года в 22:34 по московскому времени подводный аппарат „Витязь“ совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики „Витязя“ зафиксировали глубину 10 028 метров», — пояснили сотрудники организации.

Ученые провели большое исследование одного из самых загадочных мест на планете, сделали несколько кадров морского дна, изучили параметры здешней среды, а также установили вымпел в честь 75-летия Великой Победы СССР на фашистской Германией.

«В отличие от работавших ранее в этом районе аппаратов Kaiko (Япония. — Прим. ред.) и Nereus (США — Прим. ред.), аппарат „Витязь“ функционирует полностью автономно. Благодаря использованию в системе управления аппарата элементов искусственного интеллекта, он может самостоятельно обходить препятствия по курсу, находить выход из ограниченного пространства и решать другие интеллектуальные задачи», — похвастались способностями «подопечного» сотрудники ФПИ.

И в заключение уточнили, что общая продолжительность уникальной миссии составила более трех часов, без учета времени погружения и всплытия объекта.

Марианская впадина — самый глубокий океанический желоб на Земле. Она расположена в западной части Тихого океана, протянувшись вдоль Марианских островов на 1340 километров. Ее уникальность — в V-образном профиле и крутых ассиметричных склонах, которые не раз чинили препятствия водным аппаратам.

Дно Марианского желоба — плоское, шириной от одного до пяти километров. При этом оно часто разделено порогами на несколько замкнутых участков, глубина которых также варьируется от восьми до 11 километров. Как удалось выяснить ученым в ходе регулярных полномасштабных исследований, дно впадины, так же как и океанический склон, покрыто тонким слоем осадков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Марианской впадине был случайно обнаружен пластиковый пакет.