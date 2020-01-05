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Перминова намекнула, что Лебедев сделал ей предложение руки и сердца

, 7:17 | Игорь Рязов Фото 81

Модель поблагодарила бизнесмена за исполнение ее давнего желания и выложила трогательное фото.

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Фото, видео: Instagram @lenaperminova

Модель и светская львица Елена Перминова намекнула, что скоро станет законной женой бизнесмена Александра Лебедева. Пост с таким подтекстом она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Спасибо, мой любимый, за исполнение моего давнего желания», — подписала Перминова трогательное фото, на котором целуется с Лебедевым на фоне салюта.

«Спасибо, мой Санта Клаус, за то, что сделал мое желание реальностью» — добавила Перминова подпись на английском языке, которую закончила смайликом с кольцом.

Instagram @lenaperminova

В комментариях активно поздравляют модель, но не конкретизируют, с чем именно.

«Ура», — обрадовалась продюсер Яна Рудковская.

«Поздравляю, любовь моя», — написала гимнастка Самира Мустафаева.

«Передай Санте мои поздравления», — попросил режиссер Эли Мизрахи.

33-летняя Елена Перминова в течение долгого времени живет вместе с 60-летним Александром Лебедевым. У пары родились трое детей, но отношения они до сих пор не узаконили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после съемок у Димы Билана голодная Елена Перминова набросилась на доширак.

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