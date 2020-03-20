«Милота»: Лена Перминова с детьми «искупала» в душе лабрадора

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Василий Заика
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Фотомодель выложила в сеть трогательное домашнее видео.

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Фото, видео: Instagram @lenaperminova

Российская фотомодель Лена Перминова в своем аккаунте в Instagram выложила трогательное домашнее видео. На кадрах ролика 33-летняя знаменитость вместе сыном и дочерью «купают» в душе своего лабрадора Бади.

Привязанный к смесителю пес терпеливо позволял совершать с собой санитарные манипуляции. После водных процедур питомец заметно приободрился и даже начал играть с хозяйкой, пока она пыталась вытереть его полотенцем.

Лена Перминова отметила в своем посте, что вместе с детьми приняла участие в челлендже своей подруги.

«Сейчас очень много активностей в соцсетях, но честно говоря, поддерживать хочется далеко не все! А вот в челлендже от моей подруги с удовольствием принимаем участием практически всей нашей семьей», — написала Лена Перминова.

@lenaperminova

Подписчики модели пришли в восторг от увиденного и оставили под публикацией множество теплых комментариев.

«Какой крутой пес!»

«В этом видео есть все только самое лучшее! Дети, невероятный милый пес и красотка Лена»

«Какой он у вас обалденный!»

«Милота»

«Какие вы классные!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская фотомодель Елена Перминова перенесла операцию по удалению грыжи и диастаза.

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