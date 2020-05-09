Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 апреля

В течение недели будет много иллюзий и самообмана. Также могут проявиться чувства, которые раньше сдерживались или скрывались. Венера в ретроградном движении заставит вспомнить, а, возможно, даже возобновить прошлые связи.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам захочется что-то поменять в существующих отношениях, но энергии для этого будет недостаточно. Возможно, вы вспомните прежние романы или даже возобновите общение с экс-возлюбленными. Новые знакомства завязывать не рекомендуется, так как уже в июне они могут вас разочаровать.

Телец — гороскоп на неделю

У многих Тельцов наступают дни рождения. Хорошо будет задуматься о своей жизни и судьбе, построить планы на год вперед, посетить астролога, чтобы лучше разобраться в ситуации. Также вам будут полезны активные спонтанные действия — они наполнят вас энергией.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов возможен возврат к прежним симпатиям и привязанностям, возобновление былых контактов. Может появиться неудовлетворенность текущими отношениями, и желание изменить их. Однако, время для этого неподходящее.

Рак — гороскоп на неделю

В жизни Раков возможны конфликты, ссоры, которые могут начинаться с неаккуратно оброненного слова, непродуманной фразы. Старайтесь точно формулировать свои мысли, избегать необоснованных обобщений. Проявите такт и терпение.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоящая неделя предоставит возможность проявить себя в ораторском искусстве. Потренируйтесь заранее: если бы перед вами сидела благодарная аудитория, чем бы вы с ними поделились? Что хотели бы донести? Как смогли бы проявить себя? Подумайте над этими вопросами, вам это будет полезно в любом случае.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев будет повышенная требовательность к себе, хорошая трудоспособность, но некоторая неудовлетворенность в эмоциональной сфере. Лучше всего посвятить время конкретным практическим делам, а не мечтаниям.

Весы — гороскоп на неделю

Весам будет полезно вспомнить прошлые романы и отношения, а может быть даже связаться с кем-то из прошлого. Прояснить то, что осталось не понятым, проверить не вспыхнет ли искра снова. Другая особенность недели состоит в том, что у вас может проявиться необычная резкость языка и бестактность. Возможны даже споры и конфликты.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионов посетит уверенность в себе, и желание быть непредсказуемыми. Возможны конфликты, связанные с самоутверждением и жаждой обладания. Спонтанное поведение, в том числе в любовной сфере поможет сгладить последствия конфликтов.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя не будет гармоничной. Возможно напряжение в делах, в эмоциях, в личных отношениях. Активность и энергичность помогут оставаться «на коне». В том числе это могут быть спортивные занятия или интересный спор с хорошим собеседником.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам лучше всего на предстоящей неделе помогут целенаправленные действия в соответствии с ранее намеченными планами. Иначе возможны споры, конфликты и неоправданная растрата сил.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев дружеские отношения могут перетекать в любовные и наоборот. Тем не менее, все это будет проходить довольно позитивно, на хорошей волне. Для деловой сферы неделя наоборот неблагоприятна. Возможны конфликты и отсутствие понимания с окружающими.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб возможна неудовлетворенность в эмоциональной и любовной сфере, а также необычная строгость к себе. При этом есть готовность действовать ради дела. Помогут неожиданные спонтанные мысли, возможно стихи; задушевные разговоры с окружающими.

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