Как безопасно снять с себя и утилизировать использованные маску и перчатки?

Роспотребнадзор дал пояснения, как с минимальным для себя риском снять с себя средства индивидуальной защиты (СИЗ) — медицинскую маску или респиратор, а также перчатки.

Прежде всего, нужно освободить лицо, взявшись за фиксирующие завязки за ушами, и не дотрагиваться до внешней стороны самой маски, приводит «Российская газета» сообщение ведомства.

Затем перчатки необходимо снять, выворачивая их внешней стороной внутрь.

После этого использованные СИЗ важно поместить в герметичную упаковку. Также не стоит хранить в карманах бывшие в употреблении носовые платки и салфетки.

По всей России COVID-19 за последние 24 часа диагностировали у 10 817 человек. Полностью выздоровели за сутки 5308 пациентов.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по поэтапному снятию ограничений.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112