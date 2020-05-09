Как безопасно снять с себя и утилизировать использованные маску и перчатки?
Роспотребнадзор дал пошаговую инструкцию.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов
Роспотребнадзор дал пояснения, как с минимальным для себя риском снять с себя средства индивидуальной защиты (СИЗ) — медицинскую маску или респиратор, а также перчатки.
Прежде всего, нужно освободить лицо, взявшись за фиксирующие завязки за ушами, и не дотрагиваться до внешней стороны самой маски, приводит «Российская газета» сообщение ведомства.
Затем перчатки необходимо снять, выворачивая их внешней стороной внутрь.
После этого использованные СИЗ важно поместить в герметичную упаковку. Также не стоит хранить в карманах бывшие в употреблении носовые платки и салфетки.
По всей России COVID-19 за последние 24 часа диагностировали у 10 817 человек. Полностью выздоровели за сутки 5308 пациентов.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по поэтапному снятию ограничений.
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