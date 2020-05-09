Известная украинская поп-исполнительница Анна Седокова опубликовала трогательное фото в Instagram. На снимке звезда позирует вместе со своим возлюбленным — латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. На руках светская львица держит собачку, на которую смотрит с любовью.

Судя по всему, от умиления при взгляде на питомца не смог удержаться и сам спортсмен. Он гладил своего пушистого друга и не отрывал от него глаз.

К слову, заботливые хозяева не только окружили домашнее животное вниманием, но и создали для него отдельную страницу в Instagram. За несколько дней на собачку подписались почти семь тысяч человек — она однозначно завоевывает популярность.

Instagram @annasedokova

Новый снимок Седоковой вызвал у ее подписчиков только положительны эмоции. Они отметили, что кадр получился очень нежным и милым.

«Какая милота!»

«Да божечки, любовь какая!»

«Какие вы лапули!»

«Милые такие зайки», — восхищались пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова блеснула пышной грудью в коротком топе.