«Я разделась, легла на травку»: Седокова блеснула пышной грудью в коротком топе

Российская певица Анна Седокова выложила на своей странице в Instagram пикантную фотографию. Знаменитость сделала селфи, пока лежала на траве в коротком спортивном топе с глубоким вырезом.

«Как же круто сегодня! В городе плюс 20 (градусов по Цельсию — Прим. ред.) и мы вышли погулять с собакой. Рядом с домом речка и лес. И я разделась, легла на травку (землю), и так хорошо мне стало. От осознания того, что еще чуть-чуть и все это закончится», — подписала певица фото с песиком Мамбой.

Анна выразила надежду, что уже скоро можно будет снова отдыхать на пляжах с друзьями, танцевать на столах, писать новые песни и, возможно, даже снова зарабатывать деньги.

«Но пока это все еще не точно, мы наслаждаемся семьей и своими внутренними переменами. Новыми онлайн-друзьями и супер кайфовыми отношениями с детьми. И благодарим небеса за то, что все рядом и здоровы», — подытожила Седокова.

Instagram @annasedokova

В комментариях поклонники восхищаются красотой звезды, а также выражают беспокойство из-за того, что она легла без верхней одежды на землю.

«Да! Мы, наконец-то, тоже разделись. Так круто на природе!»

«Вы, Анна, сексуальная девушка. Секси!»

«На травке осторожнее, клещи уже не дремлют», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, на котором Анна Седокова в сексуальном боди полюбовалась собой в зеркале.