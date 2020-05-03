«Я разделась, легла на травку»: Седокова блеснула пышной грудью в коротком топе
Певица не смогла удержаться от прогулки в теплую погоду вместе с песиком.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
Путин присвоил звание Герой Труда пятерым россиянам
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая
«Так держать!» — Фадеев похудел за месяц еще на десять килограммов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @annasedokova
Российская певица Анна Седокова выложила на своей странице в Instagram пикантную фотографию. Знаменитость сделала селфи, пока лежала на траве в коротком спортивном топе с глубоким вырезом.
«Как же круто сегодня! В городе плюс 20 (градусов по Цельсию — Прим. ред.) и мы вышли погулять с собакой. Рядом с домом речка и лес. И я разделась, легла на травку (землю), и так хорошо мне стало. От осознания того, что еще чуть-чуть и все это закончится», — подписала певица фото с песиком Мамбой.
Анна выразила надежду, что уже скоро можно будет снова отдыхать на пляжах с друзьями, танцевать на столах, писать новые песни и, возможно, даже снова зарабатывать деньги.
«Но пока это все еще не точно, мы наслаждаемся семьей и своими внутренними переменами. Новыми онлайн-друзьями и супер кайфовыми отношениями с детьми. И благодарим небеса за то, что все рядом и здоровы», — подытожила Седокова.
В комментариях поклонники восхищаются красотой звезды, а также выражают беспокойство из-за того, что она легла без верхней одежды на землю.
«Да! Мы, наконец-то, тоже разделись. Так круто на природе!»
«Вы, Анна, сексуальная девушка. Секси!»
«На травке осторожнее, клещи уже не дремлют», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru публиковал фото, на котором Анна Седокова в сексуальном боди полюбовалась собой в зеркале.
Читайте также
71%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?