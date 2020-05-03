«Я разделась, легла на травку»: Седокова блеснула пышной грудью в коротком топе

Певица не смогла удержаться от прогулки в теплую погоду вместе с песиком.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @annasedokova

Российская певица Анна Седокова выложила на своей странице в Instagram пикантную фотографию. Знаменитость сделала селфи, пока лежала на траве в коротком спортивном топе с глубоким вырезом.

«Как же круто сегодня! В городе плюс 20 (градусов по Цельсию — Прим. ред.) и мы вышли погулять с собакой. Рядом с домом речка и лес. И я разделась, легла на травку (землю), и так хорошо мне стало. От осознания того, что еще чуть-чуть и все это закончится», — подписала певица фото с песиком Мамбой.

Анна выразила надежду, что уже скоро можно будет снова отдыхать на пляжах с друзьями, танцевать на столах, писать новые песни и, возможно, даже снова зарабатывать деньги.

«Но пока это все еще не точно, мы наслаждаемся семьей и своими внутренними переменами. Новыми онлайн-друзьями и супер кайфовыми отношениями с детьми. И благодарим небеса за то, что все рядом и здоровы», — подытожила Седокова.

Instagram @annasedokova

В комментариях поклонники восхищаются красотой звезды, а также выражают беспокойство из-за того, что она легла без верхней одежды на землю.

«Да! Мы, наконец-то, тоже разделись. Так круто на природе!»

«Вы, Анна, сексуальная девушка. Секси!»

«На травке осторожнее, клещи уже не дремлют», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, на котором Анна Седокова в сексуальном боди полюбовалась собой в зеркале.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:03
«Вы сдурели?» — Бьянку раскритиковали за чаепитие на унитазе со спущенными штанами
21:47
Лодка с двумя детьми и двумя взрослыми перевернулась в Кировской области
21:40
В центре Омска перевернулся автомобиль «скорой помощи»
21:24
«Не делай добра», или почему безотказные женщины часто бывают одиноки
21:12
«Я разделась, легла на травку»: Седокова блеснула пышной грудью в коротком топе
20:56
США озадачились разработкой в России «убийц спутников» нового типа

Сейчас читают

ТОП-9 мужских имен, обладатели которых настоящие лентяи и тунеядцы
«Маша мейд ин Раша»: Погребняк с лопатой выложила жутковатое видео
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок