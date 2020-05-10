Посетители смогут ознакомиться с страницами истории того времени глазами простых жителей.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук

В Петербурге открылся новый музей блокады. Он появился напротив Пискаревского мемориального кладбища, где похоронены защитники города и жертвы осажденного Ленинграда.

Выставку создали всего за три месяца. Посетители увидят город глазами простых жителей, солдата, воюющего на Невском пятачке, пожарного, спасающего горящий дом после бомбежки. Также гости побывают в радиорубке и услышат знаменитый метроном, предупреждавший о воздушной атаке. Все экспонаты — уникальны.

«Мы исходили из того, что в первую очередь мы делаем для детей. Посещение Пискаревского мемориального кладбища входит в школьную программу. Мы специально сделали так, чтобы они не дублировали друг друга. И, наверное, уже идти на мемориал с осознанием, с пониманием того, что такое война и блокада», — рассказывает создатель музея, коллекционер Анатолий Бернштейн.

Первая экскурсия уже прошла. Зрители окунулись в атмосферу блокадного Ленинграда в онлайн — режиме.

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