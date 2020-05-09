У известного сатирика Анатолия Трушкина подтвердился коронавирус. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru. 78-летний артист несколько дней назад почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. Врачи приняли решение о госпитализации пациента.

Сейчас Трушкин проходит лечение в одной из московских больниц. Сатирик признался, что чувствует себя неважно, однако надеется, что в ближайшее время его состояние стабилизируется.

«Плохо, болит у меня сердце, и прямо после приема пищи <…> или вырывает, или понос. Видимо, это через два-три дня после того, как мне перелили плазму. Должно пойти на улучшение, но пока плачусь. Пока дышу кислородом», — признался юморист.

Анатолий Трушкин — советский и российский писатель-сатирик, юморист, редактор и сценарист. Его известные экранизации — «Смех и грех», «Москва смеется».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что избранница актера Никиты Ефремова телеведущая Мария Ивакова заразилась коронавирусом.

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