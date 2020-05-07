Телеведущая Мария Ивакова сообщила подписчикам о положительных результатах тестов на COVID-19.

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Фото, видео: Instagram @maria_ivakova

Тема:
Эпидемия коронавируса

Избранница актера Никиты Ефремова телеведущая Мария Ивакова заразилась коронавирусом. 33-летняя знаменитость на своей странице в Instagram сообщила подписчикам о положительных результатах тестов на COVID-19.

«Друзья, у меня две новости. Начну с плохой: все мои тесты на COVID-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния», — написала Мария Ивакова.

Instagram @maria_ivakova

Телеведущая отметила, что врач назначил ей мощную противовирусную терапию. Мария Ивакова подчеркнула, что у возлюбленного Никиты Ефремова и ее партнера по проекту «Танцы со звездами» Евгения Папунаишвили тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Знаменитость призналась, что не знает, при каких обстоятельствах подхватила инфекцию. Девушка выразила надежду, что не заразила COVID-19 тех, с кем контактировала в последнее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киркоров показал результаты теста на коронавирус.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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