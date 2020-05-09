Церковь должна была открыть свои двери для прихожан к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия отложены.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Джапаридзе, Twitter @mod_russia

Военные строители завершили возведение главного храма Вооруженных сил России — патриаршего собора в честь Воскресения Христова в подмосковном парке «Патриот». Об этом 9 мая сообщило Минобороны РФ в Twitter.

«Строительство главного храма Вооруженных сил Российской Федерации завершено», — гласит подпись к видео.

Открыть и освятить храм, возведенный на пожертвования, планировалось к Дню Победы, но из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом торжественные мероприятия были отложены.

Высота звонницы составляет 75 метров, а протяженность галереи «Дорога памяти» — 1 418 метров, по числу дней войны. Диаметр барабана, на который установлен центральный купол, — 19,45 метра. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма — самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

В конце апреля стало известно, что в соборе в честь Воскресения Христова созданы мозаики Иосифа Сталина и президента РФ Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил по этому поводу, что, по мнению главы государства, пока рано таким образом оценивать его заслуги.

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