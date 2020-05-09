Видео: Боеприпасы взрываются на месте бывшего арсенала в удмуртском Пугачево
Детонацию снарядов, по предварительным данным, спровоцировало горение сухой травы.
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Фото, видео: ТАСС / Максим Григорьев, ВКонтакте
Боеприпасы взрываются на месте бывшего артиллерийского арсенала в поселке Пугачево Малопургинского района Удмуртии. Как сообщили 5-tv.ru в МЧС, предварительной причиной детонации снарядов стало горение сухой травы на площади два с половиной гектара.
На месте ЧП происходят взрывы мелкокалиберных боеприпасов с периодичностью в десять секунд. Расстояние до ближайших жилых домов составляет порядка 100-150 метров.
Глава Малопургинской администрации Сергей Юрин в интервью ТАСС сообщил, что ситуация находится под контролем. В эвакуации местного населения необходимости нет.
«Происходит горение сухой травы, одиночные хлопки малокалиберных боеприпасов, которые разбросаны по техтерритории. <…> Угрозы для жизни и здоровья граждан, опасности для объектов жилья и экономики нет», — отметил Сергей Юрин.
Взрывы на бывшем артиллерийском арсенале в Пугачево уже происходили в 2011, 2013, 2015, 2016 и 2018 годах. В результате детонации снарядов тогда никто не пострадал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сухая трава полыхает на месте бывшего артиллерийского арсенала в Удмуртии.
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