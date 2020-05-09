Боеприпасы взрываются на месте бывшего артиллерийского арсенала в поселке Пугачево Малопургинского района Удмуртии. Как сообщили 5-tv.ru в МЧС, предварительной причиной детонации снарядов стало горение сухой травы на площади два с половиной гектара.

На месте ЧП происходят взрывы мелкокалиберных боеприпасов с периодичностью в десять секунд. Расстояние до ближайших жилых домов составляет порядка 100-150 метров.

Глава Малопургинской администрации Сергей Юрин в интервью ТАСС сообщил, что ситуация находится под контролем. В эвакуации местного населения необходимости нет.

«Происходит горение сухой травы, одиночные хлопки малокалиберных боеприпасов, которые разбросаны по техтерритории. <…> Угрозы для жизни и здоровья граждан, опасности для объектов жилья и экономики нет», — отметил Сергей Юрин.

Взрывы на бывшем артиллерийском арсенале в Пугачево уже происходили в 2011, 2013, 2015, 2016 и 2018 годах. В результате детонации снарядов тогда никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сухая трава полыхает на месте бывшего артиллерийского арсенала в Удмуртии.