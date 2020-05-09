Детонацию снарядов, по предварительным данным, спровоцировало горение сухой травы.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Максим Григорьев, ВКонтакте

Боеприпасы взрываются на месте бывшего артиллерийского арсенала в поселке Пугачево Малопургинского района Удмуртии. Как сообщили 5-tv.ru в МЧС, предварительной причиной детонации снарядов стало горение сухой травы на площади два с половиной гектара.

На месте ЧП происходят взрывы мелкокалиберных боеприпасов с периодичностью в десять секунд. Расстояние до ближайших жилых домов составляет порядка 100-150 метров.

Глава Малопургинской администрации Сергей Юрин в интервью ТАСС сообщил, что ситуация находится под контролем. В эвакуации местного населения необходимости нет.

«Происходит горение сухой травы, одиночные хлопки малокалиберных боеприпасов, которые разбросаны по техтерритории. <…> Угрозы для жизни и здоровья граждан, опасности для объектов жилья и экономики нет», — отметил Сергей Юрин.

Взрывы на бывшем артиллерийском арсенале в Пугачево уже происходили в 2011, 2013, 2015, 2016 и 2018 годах. В результате детонации снарядов тогда никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сухая трава полыхает на месте бывшего артиллерийского арсенала в Удмуртии.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:22
Умер «отец рок-н-ролла» Литл Ричард
18:14
«Утро в сосновом лесу»: троих медвежат на макушке ели заметили на Сахалине
18:07
Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»
18:01
«Спасибо за победу!» — Ксения Алферова показала редкие семейные кадры
17:56
Как безопасно снять с себя и утилизировать использованные маску и перчатки?
17:56
Виктория Боня сняла ко Дню Победы видео с собой в главной роли

Сейчас читают

«Дети — чудо!» — Гарри и Лиза Галкины трогательно поздравили ветеранов с Днем Победы
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок