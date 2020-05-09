Жители удмуртского Пугачево, где взрываются боеприпасы, начали покидать дома
Власти готовятся эвакуировать с места ЧП маломобильные группы граждан.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид, ВКонтакте
Жители поселка Пугачево Малопургинского района Удмуртии, где на месте бывшего артиллерийского арсенала взрываются боеприпасы, начали покидать свои дома. Глава районной администрации Сергей Юрин заявил «Интерфаксу», что люди эвакуируются по собственной инициативе.
«Эвакуация в настоящее время не объявлена, люди эвакуируются самостоятельно. Мы сообщили о том, что если вы испытываете какие-то психологически неприятные ощущения от взрывов, от запаха, то вы можете самостоятельно, пешим ходом эвакуироваться, либо на транспорте к родственникам», — сказал Сергей Юрин.
Чиновник добавил, что в настоящее время власти развернули пункты временного размещения в школах Малой Пурги. Помимо прочего, предоставлены автобусы для эвакуации маломобильных групп граждан.
Территория бывшего военного городка Пугачево оцеплена сотрудниками полиции и Росгвардии. На месте ЧП работают подразделения МЧС. На территории артиллерийского арсенала продолжаются взрывы.
Взрывы на бывшем артиллерийском арсенале в Пугачево уже происходили в 2011, 2013, 2015, 2016 и 2018 годах. В результате детонации снарядов тогда никто не пострадал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боеприпасы взрываются на месте бывшего арсенала в удмуртском Пугачево.
Читайте также
38%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?