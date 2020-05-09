Жители поселка Пугачево Малопургинского района Удмуртии, где на месте бывшего артиллерийского арсенала взрываются боеприпасы, начали покидать свои дома. Глава районной администрации Сергей Юрин заявил «Интерфаксу», что люди эвакуируются по собственной инициативе.

«Эвакуация в настоящее время не объявлена, люди эвакуируются самостоятельно. Мы сообщили о том, что если вы испытываете какие-то психологически неприятные ощущения от взрывов, от запаха, то вы можете самостоятельно, пешим ходом эвакуироваться, либо на транспорте к родственникам», — сказал Сергей Юрин.

Чиновник добавил, что в настоящее время власти развернули пункты временного размещения в школах Малой Пурги. Помимо прочего, предоставлены автобусы для эвакуации маломобильных групп граждан.

Территория бывшего военного городка Пугачево оцеплена сотрудниками полиции и Росгвардии. На месте ЧП работают подразделения МЧС. На территории артиллерийского арсенала продолжаются взрывы.

Взрывы на бывшем артиллерийском арсенале в Пугачево уже происходили в 2011, 2013, 2015, 2016 и 2018 годах. В результате детонации снарядов тогда никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боеприпасы взрываются на месте бывшего арсенала в удмуртском Пугачево.