Пожар вспыхнул в лечебном корпусе ГКБ № 50 в Москве
ЧП произошло в шестиэтажном здании на улице Вучетича на севере столицы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Пожар вспыхнул в одном из лечебных корпусов городской клинической больницы № 50 имени Спасокукоцкого в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло на первом этаже шестиэтажного здания на улице Вучетича на севере столицы.
Была проведена массовая эвакуация персонала и пациентов медучреждения. На месте работают расчеты огнеборцев. Пожару присвоен второй номер сложности. Площадь возгорания уточняется.
По предварительным данным, на момент публикации материала, открытое горение ликвидировано. В результате инцидента погиб пациент палаты, где возник пожар.
Подробности ЧП выясняются.
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