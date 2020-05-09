Пожар вспыхнул в лечебном корпусе ГКБ № 50 в Москве

Пожар вспыхнул в одном из лечебных корпусов городской клинической больницы № 50 имени Спасокукоцкого в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло на первом этаже шестиэтажного здания на улице Вучетича на севере столицы.

Была проведена массовая эвакуация персонала и пациентов медучреждения. На месте работают расчеты огнеборцев. Пожару присвоен второй номер сложности. Площадь возгорания уточняется.

По предварительным данным, на момент публикации материала, открытое горение ликвидировано. В результате инцидента погиб пациент палаты, где возник пожар.

Подробности ЧП выясняются.