Врач-невролог рассказала о свойствах водки против коронавируса
В период распространения COVID-19 в интернете появилось много домыслов о том, как с ним бороться.
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Фото, видео: ТАСС / Zuma\TASS, / Ian West, /SOPA Images via ZUMA Wire, / Гердо Владимир
Врач-невролог, рефлексотерапевт, диетолог Марият Мухина назвала мифом появившееся в сети мнение о пользе водки в лечении коронавируса.
«Этанол, или этиловый спирт, действительно обладает выраженными полезными и благотворными для организма свойствами, в их числе — антисептический, противовоспалительный и противовирусный эффекты. Но все это действует только при правильном его применении», — приводит ее слова издание ToDay News Ufa.
Специалист подчеркнула, что прием этого горячительного напитка внутрь в повышенных дозах лишь подрывает иммунитет человека, и, соответственно, увеличивает риск заражения COVID-19.
Ранее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предостерег россиян от употребления алкоголя в период пандемии коронавируса. Специалист рассказал, что при помощи горячительных напитков «обеззаразить» организм невозможно.
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