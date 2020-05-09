Врач-невролог рассказала о свойствах водки против коронавируса

Врач-невролог, рефлексотерапевт, диетолог Марият Мухина назвала мифом появившееся в сети мнение о пользе водки в лечении коронавируса.

«Этанол, или этиловый спирт, действительно обладает выраженными полезными и благотворными для организма свойствами, в их числе — антисептический, противовоспалительный и противовирусный эффекты. Но все это действует только при правильном его применении», — приводит ее слова издание ToDay News Ufa.

Специалист подчеркнула, что прием этого горячительного напитка внутрь в повышенных дозах лишь подрывает иммунитет человека, и, соответственно, увеличивает риск заражения COVID-19.

Ранее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предостерег россиян от употребления алкоголя в период пандемии коронавируса. Специалист рассказал, что при помощи горячительных напитков «обеззаразить» организм невозможно.