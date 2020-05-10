Страх или стеснение? Почему Кейт Миддлтон бегала от папарацци

«Самая обаятельная и привлекательная» — именно так сегодня говорят о герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон, супруге британского принца Уильяма.

Эта женщина и в самом деле выделяется среди многих особ, однако не только красотой, но и умом, а также прекрасными манерами. Она знает, как правильно вести себя на людях, искренне и живо интересуется жизнью окружающих, принимает участие в благотворительных мероприятиях и даже занимается вопросами государственной важности.

И только одна черта характера Кейт в начале ее отношений с Уильямом настораживала окружающих — девушка была настольно скромной и стеснительной, что буквально бегала и пряталась от папарацци, пишет New Idea.

Instagram @kensingtonroyal

Да-да, глядя на то, как сейчас герцогиня уверенно держится на публике, трудно себе представить, что когда-то она была нелюдима. Впрочем, ее можно понять. Ведь узнав о новом романе внука Королевы Елизаветы II, пресса тут же набросилась на бедную девушку, пытаясь выяснить, кто она и откуда. Так, даже банальный поход в магазин оборачивался настоящей погоней.

Но стоит отметить, что даже в неловкие моменты столкновений с назойливыми папарацци, Кейт не сказала в их адрес ни единого грубого слова, что еще раз свидетельствует о ее прекрасном воспитании.

Instagram @kensingtonroyal

Сейчас любой выход в свет Миддлтон — настоящий праздник. Присутствующие то и дело норовят пообщаться с обольстительной и женственной герцогиней, которая никогда не откажет в добром совете или даже совместном фото. А если на мероприятии присутствуют дети — Кейт всегда уделит им особое внимание: пожмет каждому ручку, спросит как дела и расскажет забавные истории.

Instagram @kensingtonroyal

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать детей.