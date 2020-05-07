Планы герцогини Кембриджской завести четвертого ребенка нарушила Меган Маркл.

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать детей

Фото: PA Images\TASS

Планы Кейт Миддлтон о пополнении семейства пришлось отложить, пишет «Экспресс газета». Еще в прошлом году британские СМИ писали о желании герцога и герцогини Кембриджских завести четвертого ребенка. Но супруга принца Уильяма не забеременела.

Как стало известно теперь, виной тому послужила Меган Маркл. После переезда герцогов Сассекских из Великобритании их обязанности легли на плечи Уильяма и Кейт. Из-за своей популярности среди подданных Миддлтон предстоит работать за двоих.

По этой причине королева Елизавета II запретила супруге своего внука рожать детей. Беременность и роды отнимут у герцогини много времени и сил. По мнению монарха, Кейт и Уильям должны сосредоточиться на работе и восстановлении репутации королевской семьи. Миддлтон с горечью приняла эти условия.

В январе 2020 года Меган Маркл и принц Гарри официально заявили о финансовой независимости и намерении сложить с себя королевские обязанности, чтобы сосредоточиться на своей семье. Впоследствии чета отказалась от патронажа фондов и организаций, которые они курировали от имени королевы. Супруги лишились титула «Их Королевских высочеств». Пара вместе с сыном Арчи переехала в Канаду, а затем на родину Маркл — в Калифорнию, США.

Ранее 5-tv.ru писал, почему принц Уильям почти десять лет отказывался жениться на Кейт Миддлтон.

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