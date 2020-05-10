Два человека пострадали при стрельбе в квартире в Москве

Мужчина устроил стрельбу в одной из квартир на северо-западе Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел днем 10 мая в одном из домов на Митинской улице. По предварительным данным, в гости к женщине с сыном пришел знакомый. При себе у него было травматическое оружие, переделанное в боевое.

Мужчина выстрелил из него в молодого человека, затем в его мать. После этого он попытался свести счеты с жизнью.

На данный момент погибших нет. Мужчины находятся в тяжелом состоянии. Женщина пострадала меньше. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом шокирующем преступлении в Москве — вечером 9 мая в подъезде нашли мужчину с множеством ножевых ранений в области паха. Рядом с телом лежала женская сережка.