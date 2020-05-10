Мертвого мужчину с изрезанным пахом нашли в Москве. Рядом лежала женская сережка

Тело мужчины с колото-резанными ранами в области паха и обоих плеч обнаружили в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, рядом с ним было разбросано множество различных вещей.

Сообщение о преступлении поступило в полицию поздним вечером 9 мая. Очевидцы рассказали о трупе, лежащем в подъезде одного из многоквартирных домов на улице Малышева.

Вскоре удалось установить, что погиб безработный 30-летний москвич. Он скончался от множества ножевых ранений примерно в восемь часов вечера.

На месте происшествия полицейские нашли комплект вещей, дающий повод для разгула фантазии: восемь различных ножей, сигаретные окурки, женскую сережку, две футболки, мужские брюки и полотенце. Расследование убийства продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом жутком убийстве в Москве — 30-летний мужчина убил собственную бабушку металлической ложкой.