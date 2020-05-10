Пожар с взрывающимися боеприпасами в Удмуртии тушили с помощью авиации
Для ликвидации возгорания задействовали, в частности, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76.
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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, МЧС РФ
МЧС РФ задействовало авиацию для ликвидации пожара на территории бывшего арсенала артиллерийского вооружения в поселке Пугачево Удмуртской Республики. В ходе возгорания взрывались боеприпасы.
«В связи с тем, что тушение наземными группировками на данный момент не представляется возможным, для тушения используется два вертолета МИ-8 и ИЛ-76 МЧС России», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что использование авиации позволило остановить распространение огня. В настоящее время площадь пожара составляет 15 гектаров. Пожарные проливают действующие термоточки.
«Для обеспечения безопасности жителей, чьи дома находятся в непосредственной близости, проведена их эвакуация <…>. Для мониторинга обстановки ведется постоянный видеоконтроль с воздуха с использованием беспилотных летательных аппаратов МЧС России», — добавили спасатели.
Всего к ликвидации пожара привлекли 29 единиц техники 159 сотрудников МЧС. Если считать с представителями других ведомств, то всего возгорания пытались погасить 96 единиц техники и 354 человека.
Как сообщал 5-tv.ru, 9 мая на месте бывшего артиллерийского арсенала начала полыхать сухая трава. Очевидцы сообщили о хлопках, похожих на взрыв боеприпасов. Взрывы на бывшем артиллерийском арсенале в Пугачево уже происходили: в 2011, 2013, 2015, 2016 и 2018 годах. Тогда из-за детонации снарядов никто не пострадал. Сейчас тоже не поступало информации о пострадавших.
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