МЧС РФ задействовало авиацию для ликвидации пожара на территории бывшего арсенала артиллерийского вооружения в поселке Пугачево Удмуртской Республики. В ходе возгорания взрывались боеприпасы.

«В связи с тем, что тушение наземными группировками на данный момент не представляется возможным, для тушения используется два вертолета МИ-8 и ИЛ-76 МЧС России», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что использование авиации позволило остановить распространение огня. В настоящее время площадь пожара составляет 15 гектаров. Пожарные проливают действующие термоточки.

«Для обеспечения безопасности жителей, чьи дома находятся в непосредственной близости, проведена их эвакуация <…>. Для мониторинга обстановки ведется постоянный видеоконтроль с воздуха с использованием беспилотных летательных аппаратов МЧС России», — добавили спасатели.

Всего к ликвидации пожара привлекли 29 единиц техники 159 сотрудников МЧС. Если считать с представителями других ведомств, то всего возгорания пытались погасить 96 единиц техники и 354 человека.

Как сообщал 5-tv.ru, 9 мая на месте бывшего артиллерийского арсенала начала полыхать сухая трава. Очевидцы сообщили о хлопках, похожих на взрыв боеприпасов. Взрывы на бывшем артиллерийском арсенале в Пугачево уже происходили: в 2011, 2013, 2015, 2016 и 2018 годах. Тогда из-за детонации снарядов никто не пострадал. Сейчас тоже не поступало информации о пострадавших.