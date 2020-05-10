Преступники проникли в двухуровневую квартиру в элитном доме через балкон. Далее им потребовалась кувалда.

Бывшую жену Дерипаски и падчерицу дочери Ельцина ограбили в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Неизвестные ограбили московскую квартиру Полины Юмашевой — бывшей жены Олега Дерипаски и падчерицы дочери первого президента РФ Бориса Ельцина. Как сообщает РЕН ТВ, добычей преступников стали украшения.

Ограбление произошло в период с 9 по 10 мая в элитном доме на Большом Левшинском переулке. В двухуровневую квартиру, в которой проживает Юмашева, преступники проникли через балкон. Далее с помощью кувалды они вскрыли сейф. В нем хранились драгоценности и ювелирные украшения.

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Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, в частности, устанавливая сумму ущерба. Одновременно ведутся поиски злоумышленников.

Полине Юмашевой 40 лет. Ее отец Валентин Юмашев работал в администрации первого президента России Бориса Ельцина, а затем женился на дочери тогдашнего главы государства Татьяне. Сама Полина Юмашева в 2001 году вышла замуж за Олега Дерипаску. Они познакомилась в гостях у бизнесмена Романа Абрамовича. Пара развелась в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом крупном ограблении в Москве — лжемедики избили и отобрали у столичного бизнесмена 11 миллионов рублей.

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