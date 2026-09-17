Посланник Папы Римского анонсировал визит в Москву

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Программа поездки пока находится на этапе подготовки.

Посланник Папы Римского анонсировал визит в Москву

Фото: www.globallookpress.com/Fabio Sasso/ Agf

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Специальный посланник Папы Римского по Украине, глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи намерен посетить Москву в конце сентября. Об этом он рассказал во время презентации программы торжеств в Ассизи, посвященных Святому Франциску.

По словам кардинала, подготовка поездки в российскую столицу уже ведется. Одной из целей визита Дзуппи назвал продолжение работы по гуманитарному направлению.

«Мы работаем [над организацией], надеюсь поехать в Москву и продолжать работу по гуманитарной линии», — сказал он.

При этом окончательная программа предстоящей поездки пока не определена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что секретарь Святого престола по международным делам Пол Ричард Галлахер посетил Москву с первым за почти пять лет визитом.

Поездка была направлена на сохранение прямого диалога на фоне нестабильной международной обстановки. В рамках визита дипломат Ватикана в в том числе встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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