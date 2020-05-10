Как себя чувствует актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией?

Народная артистка РФ Татьяна Васильева, у которой врачи диагностировали двустороннюю пневмонию, рассказала о своем самочувствии. Еще около недели назад звезда жаловалась на высокую температуру и кашель, однако сейчас ей стало намного лучше. В этом знаменитость призналась в беседе с РИА Новости.

«Температура спала, да, иду на поправку. Чувствую себя хорошо, карантин мой уже заканчивается, так что, надеюсь, что все закончится скоро», — цитирует Васильеву агентство.

Ранее актриса сообщала, что медики у нее подозревали коронавирус, однако первый тест показал отрицательный результат. Повторно анализы звезда еще не сдавала. Сейчас она ждет рекомендаций врачей.

1 мая стало известно, что 73-летняя Татьяна Васильева слегла с температурой и кашлем. Медики диагностировали у актрисы двустороннюю пневмонию. В настоящий момент она лечится дома антибиотиками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии, побывав в медучреждении.

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