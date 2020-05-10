Как себя чувствует актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией?
Ранее звезда жаловалась на высокую температуру и кашель, поле чего вызвала скорую помощь. После сдачи анализов она вернулась домой, где и продолжила лечение.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Тушин
Народная артистка РФ Татьяна Васильева, у которой врачи диагностировали двустороннюю пневмонию, рассказала о своем самочувствии. Еще около недели назад звезда жаловалась на высокую температуру и кашель, однако сейчас ей стало намного лучше. В этом знаменитость призналась в беседе с РИА Новости.
«Температура спала, да, иду на поправку. Чувствую себя хорошо, карантин мой уже заканчивается, так что, надеюсь, что все закончится скоро», — цитирует Васильеву агентство.
Ранее актриса сообщала, что медики у нее подозревали коронавирус, однако первый тест показал отрицательный результат. Повторно анализы звезда еще не сдавала. Сейчас она ждет рекомендаций врачей.
1 мая стало известно, что 73-летняя Татьяна Васильева слегла с температурой и кашлем. Медики диагностировали у актрисы двустороннюю пневмонию. В настоящий момент она лечится дома антибиотиками.
Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии, побывав в медучреждении.
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