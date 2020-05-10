Светлана Лобода «засветила» на фото голую грудь в упавшем платье
Певица порадовала поклонников неожиданным сексуальным кадром.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram пикантную фотографию. На снимке звезда позирует в откровенном платье с открытой спиной. Фото получилось очень соблазнительным из-за упавших бретелей, обнаживших грудь поп-дивы.
«Доброе утро, мир», — коротко подписала пост знаменитость.
Поклонники Светланы Лободы очень обрадовались размещенному сексуальному кадру.
«Какая нежная»;
«Волшебная!»
«Красотка нереальная», — написали фолловеры.
Звезды отечественного шоу-бизнеса, кажется, начали сильно скучать в самоизоляции. Ежедневно в сеть попадают кадры, на которых российские знаменитости позируют обнаженными.
Например, дочь известного юмориста Михаила Задорнова опубликовала «голое» фото, прикрыв интимные места гитарой. Певица Глюкоза продемонстрировал обнаженное тело в прозрачном дождевике. Рената Литвинова достала из закромов черно-белый снимок 20-летней давности, сделанное для журнала Playboy.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-звезда «Дома-2» Степан Меньщиков выложил фото обнаженной беременной возлюбленной.
Читайте также
22%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?