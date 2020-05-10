Светлана Лобода «засветила» на фото голую грудь в упавшем платье

Певица порадовала поклонников неожиданным сексуальным кадром.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram пикантную фотографию. На снимке звезда позирует в откровенном платье с открытой спиной. Фото получилось очень соблазнительным из-за упавших бретелей, обнаживших грудь поп-дивы.

«Доброе утро, мир», — коротко подписала пост знаменитость.

Instagram @lobodaofficial

Поклонники Светланы Лободы очень обрадовались размещенному сексуальному кадру.

«Какая нежная»;

«Волшебная!»

«Красотка нереальная», — написали фолловеры.

Звезды отечественного шоу-бизнеса, кажется, начали сильно скучать в самоизоляции. Ежедневно в сеть попадают кадры, на которых российские знаменитости позируют обнаженными.

Например, дочь известного юмориста Михаила Задорнова опубликовала «голое» фото, прикрыв интимные места гитарой. Певица Глюкоза продемонстрировал обнаженное тело в прозрачном дождевике. Рената Литвинова достала из закромов черно-белый снимок 20-летней давности, сделанное для журнала Playboy.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-звезда «Дома-2» Степан Меньщиков выложил фото обнаженной беременной возлюбленной.

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