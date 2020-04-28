Поклонники сравнили обнаженную звезду с булгаковской Маргаритой на балу у сатаны.

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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall, @vladimir.clavijo

Во время самоизоляции Рената Литвинова, как и другие знаменитости, погрузилась в домашние архивы. На этот раз актриса достала из закромов черно-белое фото 20-летней давности, сделанное для журнала Playboy. Об этом пишет сайт «Дни.ру».

Снимок выполнен в винтажном стиле. В кадре звезда запечатлена возле мраморного камина. Ее волосы уложены «холодной волной», характерной для 30-х годов прошлого века. Кроме туфель на Литвиновой ничего нет.

Этот ретро-образ напомнил ее подписчикам в Instagram главную героиню самого известного романа Михаила Булгакова в гостях у Воланда.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

«Да это Маргарита на балу сатаны! Королева! Мы — в восхищении!»

«Если бы не туфли, подумала, что античная фигура!»

«Действительно, как в музее античных богинь»;

«С вами все время рядом красота»;

«Потрясающая фигура, потрясающее фото», — отреагировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Литвинова показала, с кем проводит время в самоизоляции.

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