Как вернуть водительское удостоверение после лишения прав

Лишение прав — одна из серьезных проблем, с которыми могут столкнуться многие водители, нарушившие правила дорожного движения. Изначально нарушение фиксируется сотрудником ГИБДД, после чего дело рассматривается в суде. В течение десяти дней после вступления в силу постановления, водитель в праве обжаловать решение суда. Если за это время он никак не оспорил вынесенный вердикт, то в последующие три дня ему придется сдать свое удостоверение в отделение ГИБДД. Об этом сообщает «Российская газета».

Срок лишения прав начинает отсчитываться с момента вступления в силу постановления суда. Водительское удостоверение все это время находится в отделении ГИБДД.

Если же нарушитель уклоняется от сдачи документа, то ему грозит административный штраф в размере 30 000 рублей, или административный арест на срок до 15 суток, или же обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

А если водитель сядет за руль без прав и попадется сотруднику ГИБДД, то может вообще оказаться за решеткой.

Как вернуть водительские права после лишения?

Первое, что необходимо — сдать теорию по правилам дорожного порядка в местном МРЭО. Если с первого раза не получится, то вторая попытка назначается через неделю, третья — через месяц. Причем сдать теорию можно уже на половине срока лишения прав.

Также нужно обязательно оплатить все неуплаченные штрафы за нарушение ПДД. А тем, кто лишен прав из-за вождения в нетрезвом виде, дополнительно необходимо пройти медицинское освидетельствование «на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством».

При обращении в ГИБДД за своим удостоверением автомобилист должен предоставить паспорт, справку о сдаче водительских прав, решение суда и медицинскую справку (если она требуется).

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