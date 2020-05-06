Пробки, пропуска и новый техосмотр: что ждет автомобилистов после майских каникул

Пандемия коронавируса серьезно повлияла на жизнь автомобилистов. Теперь стало известно, чего ожидать водителям после майских праздников, если к тому времени начнется поэтапное снятие ограничений.

Цифровые пропуска

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране можно предположить, что электронные пропуска для поездок на личном и общественном транспорте продолжат действовать и после 12 мая. Об этом пишут «Известия».

Кстати, если вы собираетесь ехать в другой регион, то стоит заранее узнать оперативную информацию о введенных там ограничениях. Иначе, можно две недели провести в обязательной самоизоляции — ее в некоторых областях ввели для всех приезжих.

Отмечается, что в Москве пропуск для поездок на работу необходимо продлевать по 11 мая включительно или получать новый.

Новый техосмотр

1 апреля вступили в силу серьезные изменения в законе о техосмотре. В соответствии с ними, от прохождения ТО освобождаются легковые автомобили всех классов, грузовые автомобили весом не более 3,5 тонны, а также мототранспортные средства младше четырех лет. Кроме того, один раз в два года данную процедуру должны проходить ТС от 4 до 10 лет, ежегодно — автомобили старше 10 лет.

28 апреля глава Банка РФ Эльвира Набиуллина обратилась в Госдуму с просьбой закрепить на законодательном уровне временную возможность оформлять договоры ОСАГО при отсутствии у автовладельцев диагностических карт. Предоставить информацию о прохождении техобслуживания водители смогут после снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

Пробки и очереди

Режим самоизоляции разгрузил дороги в столице и Московской области. Однако снятие ограничений вернет все на круги своя.

Помимо пробок у автовладельцев может возникнуть еще ряд проблем. Так, например, могут образоваться очереди у автосервисов. Дело в том, что многие водители до сих пор не имели возможности поменять зимнюю резину из-за введенных ограничений.

Очереди также могут возникнуть при замене автомобилистами водительских удостоверений. Хотя, президент РФ продлил срок их действия до 15 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин пообещал жестко наказывать нарушающих карантин автомобилистов в Москве.