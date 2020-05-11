По предварительной информации, пожар вспыхнул на крыше здания.

Два человека погибли в загоревшемся хосписе для пожилых в Подмосковье — фото

Фото: 5-tv.ru

В загоревшемся хосписе для пожилых в подмосковном Красногорске погибли два человека. В общей сложности в результате инцидента, по предварительной информации, пострадали 24 человека. В настоящее время спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

По данным 5-tv.ru, внутри здания могли находиться 29 пациентов. Предварительно, пожар вспыхнул на крыше здания. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар возник в пансионате-хосписе для пожилых «Второй дом», расположенном по адресу улица Тенистая, 4 в Красногорске. Обстоятельства происшествия выясняются.

Два человека погибли в загоревшемся хосписе для пожилых в Подмосковье — фото

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5-tv.ru

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