Нижнее белье на Эмили Ратаковски — симфония для ценителей женского тела и интимного гардероба. Американская топ-модель знает толк в выборе туалетов и их демонстрации. Для чего использует прелести своего тела по максимуму. Преданные поклонники узнают ее роскошную грудь из тысячи. Изучить эту часть ее фигуры им помогают такие фото, как-то, которое звезда выложила в Instagram накануне.

На дерзком снимке Ратаковски стоит в полупрозрачном боди с экстремально глубоким декольте. Оттого эта зона привлекает взгляд пользователей в первую очередь. Пронзительный взгляд и чувственные губы Эмили дополняют картину, сражая фолловеров наповал. А тем не остается ничего, кроме как страдать от неразделенной любви и осыпать красотку комплиментами. И очередной раз не стал исключением. Фото собрало 1,4 миллиона «лайков» и тысячи комментариев.

Instagram @emrata

«Ты великолепная!»

«Прекрати! Это же огонь!»

«Потрясающая Эмили. Классное белье»;

«Я одержим тобой»;

«Любовь моей жизни», — написали звезде в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ратаковски предалась воспоминаниям по обнаженному образу.