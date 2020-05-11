«Это же огонь!» — Полупрозрачное белье не скрыло грудь Эмили Ратаковски
Американская модель сразила подписчиков провокационным снимком.
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Фото, видео: Instagram @emrata
Нижнее белье на Эмили Ратаковски — симфония для ценителей женского тела и интимного гардероба. Американская топ-модель знает толк в выборе туалетов и их демонстрации. Для чего использует прелести своего тела по максимуму. Преданные поклонники узнают ее роскошную грудь из тысячи. Изучить эту часть ее фигуры им помогают такие фото, как-то, которое звезда выложила в Instagram накануне.
На дерзком снимке Ратаковски стоит в полупрозрачном боди с экстремально глубоким декольте. Оттого эта зона привлекает взгляд пользователей в первую очередь. Пронзительный взгляд и чувственные губы Эмили дополняют картину, сражая фолловеров наповал. А тем не остается ничего, кроме как страдать от неразделенной любви и осыпать красотку комплиментами. И очередной раз не стал исключением. Фото собрало 1,4 миллиона «лайков» и тысячи комментариев.
«Ты великолепная!»
«Прекрати! Это же огонь!»
«Потрясающая Эмили. Классное белье»;
«Я одержим тобой»;
«Любовь моей жизни», — написали звезде в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ратаковски предалась воспоминаниям по обнаженному образу.
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