«Икона»: Эмили Ратаковски предалась воспоминаниям по обнаженному образу
Американская модель выложила в сеть фото и видео, снятые во время шоу MET GALA 2019.
Закрыть
Смотрите также:
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Врач-гериатр дал три важных совета пожилым людям в самоизоляции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
«Так держать!» — Фадеев похудел за месяц еще на десять килограммов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @emrata
Американская модель Эмили Ратаковски на своей странице в Instagram поделилась коротким видео и снимками, сделанными во время шоу MET GALA 2019. На фото 28-летняя полуобнаженная знаменитость позирует перед публикой в наряде серебристого цвета.
Практически прозрачный костюм в египетском стиле демонстрирует подтянутый живот девушки и подчеркивает ее красивую грудь. Изюминкой образа Эмили Ратаковски стали крылья по обеим сторонам лица.
«Нахлынувшие воспоминания», — подписала архивные снимки модель.
Внушительная армия поклонников знаменитости, которая исчисляется 26 миллионами человек, пришла в восторг от выложенных кадров. Пользователи со всего мира наперебой засыпали Эмили Ратаковски комплиментами.
«Икона!»
«Отвал башки!»
«Незабываемо!»
«Это божественно и красиво!»
«Что за богиня!» — пишут юзеры.
Эмили О’Хара Ратаковски — американская модель и актриса. В 14 лет девушка заключила контракт с модельным агентством Ford Models. Она совмещала учебу в школе в Сан-Диего с работой в Лос-Анджелесе. Окончив школу, будущая знаменитость поступила в Калифорнийский университет, где изучала изобразительное искусство. Через год Эмили Ратаковски решила полностью посвятить себя модельной карьере.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмили Ратаковски раззадорила фанатов горячим фото.
Читайте также
94%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?