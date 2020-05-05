Американская модель выложила в сеть фото и видео, снятые во время шоу MET GALA 2019.

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Фото, видео: Instagram @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски на своей странице в Instagram поделилась коротким видео и снимками, сделанными во время шоу MET GALA 2019. На фото 28-летняя полуобнаженная знаменитость позирует перед публикой в наряде серебристого цвета.

Практически прозрачный костюм в египетском стиле демонстрирует подтянутый живот девушки и подчеркивает ее красивую грудь. Изюминкой образа Эмили Ратаковски стали крылья по обеим сторонам лица.

«Нахлынувшие воспоминания», — подписала архивные снимки модель.

Instagram @emrata

Внушительная армия поклонников знаменитости, которая исчисляется 26 миллионами человек, пришла в восторг от выложенных кадров. Пользователи со всего мира наперебой засыпали Эмили Ратаковски комплиментами.

«Икона!»

«Отвал башки!»

«Незабываемо!»

«Это божественно и красиво!»

«Что за богиня!» — пишут юзеры.

Эмили О’Хара Ратаковски — американская модель и актриса. В 14 лет девушка заключила контракт с модельным агентством Ford Models. Она совмещала учебу в школе в Сан-Диего с работой в Лос-Анджелесе. Окончив школу, будущая знаменитость поступила в Калифорнийский университет, где изучала изобразительное искусство. Через год Эмили Ратаковски решила полностью посвятить себя модельной карьере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмили Ратаковски раззадорила фанатов горячим фото.

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