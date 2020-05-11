Почему тесты на COVID-19 могут показывать ошибочные результаты —объясняет биолог
По словам доктора биологических наук Анчи Барановой, анализы могут вводить в заблуждение на всех стадиях заболевания коронавирусом.
Фото: ТАСС / Zuma\TASS
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, почему тесты на COVID-19 могут показывать ошибочные результаты на всех стадиях заболевания. Как пояснила медик, поначалу у инфицированного, как правило, не проявляются симптомы коронавируса.
Борьба с COVID-19 на первом этапе происходит за счет интерферонов, которые создают естественную защитную систему организма. Вирус может быть побежден не из-за выработки антител, поэтому анализ на антитела у инфицированного человека может быть отрицательным.
На второй стадии заболевания у человека уже проявляются симптомы. Именно на этом этапе начинается выработка антител.
«На этой стадии вирус может быть побежден антителами. В худшем случае болезнь не завершится, потому что воспаление все еще продолжается, пневмония есть, но за счет других факторов. Такая ситуация может привести к тому, что тест на вирус даст отрицательный результат», — цитирует эксперта РИА Новости.
Она добавила, что на третьей стадии вирус может уже не быть внутри человеческого организма. Даже в том случае, если он есть, его размножение происходит довольно медленно.
«На третьей стадии вирус размножается на довольно низком уровне, и самым главным фактором выздоровления становится стойкость организма человека», — резюмировала Баранова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирусолог предупредил о резком росте случаев заражения коронавирусом в РФ.
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