«Моя дорогая мамочка»: Эммануил Виторган запечатлел супругу во всем домашнем

Известный актер поделился с фанатами снимком из личного архива.

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Фото, видео: Instagram @emmanuil_vitorgan

Эммануил Виторган не перестает восхищаться своей любимой супругой Ириной Млодик. В браке с бизнесвумен у пары появились две потрясающие дочки — Этель и Клара.

Очередной пост Виторгана в Instagram как раз посвящен этим знаменательным событиям. В День матери актер запечатлел Ирину раскрепощенной, во всем домашнем, в обнимку с малышами и выложил фото в сеть.

«С праздником, моя дорогая мамочка! Будь здоровенькой!!! Сегодня это и мой день!!! Все мамочки!!! С днем матери!» — подписал трогательный снимок Эммануил Гедеонович.

Instagram @emmanuil_vitorgan

В считанные минуты после публикации, пост собрал тысячи просмотров, а в комментариях к нему пользователи не прекращают восхищаться звездной четой.

«Дочурки так похожи на мамочку! Здоровья всей вашей замечательной семье!!!»

«Какие чудесные у вас девочки! Счастья вам и здоровья!»

«Господи! Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

«Какая вы красивая мама! Детям очень повезло!» — вторят друг другу фолловеры Виторгана.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик узаконили свои отношения в 2002 году. Спустя почти 15 лет брака пара решилась завести потомство. Так, при помощи суррогатного материнства 26 февраля 2018 года в их семье появилась дочь Этель, а в конце 2019 года — Клара.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что 80-летний Эммануил Виторган мечтает о сыне.

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