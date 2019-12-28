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Эммануил Виторган мечтает о сыне — 80 лет лет знаменитому актеру

, 0:42 | Алиса Старжевская Видео 40

Любимый миллионами советских и российских зрителей артист 27 декабря отметил день рождения.

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Фото, видео: Instagram @emmanuil_vitorgan

На пороге девятого десятка неутомимый Эммануил Виторган в четвертый раз стал отцом. У кинозвезды и его третьей супруги, бизнесвумен Ирины Млодик, появилась на свет вторая общая дочь. Кроме того, у артиста уже есть двое детей от прошлых браков, но Эммануил Гедеонович который 27 декабря отметил 80-летний юбилей признается, что мечтает еще и о сыне, пишет KP.RU.

Друг народного артиста РФ певец Феликс Царикати рассказывает, что Виторган планирует отпраздновать юбилей в феврале в Москве.

«Кстати, спортом он не занимается. Курит, может и выпить. Но выглядит прекрасно, ведь рядом любимая женщина», — говорит Царикати.

Звезды шоу-бизнеса восхищаются смелостью артиста — не каждый решится завести ребенка в 80 лет.

«То, что Эммануил Гедеонович в свои годы стал отцом, конечно, круто и смело», — считает актриса Жанна Эппле.

«80-летний мужчина, имеющий двоих маленьких детей, чувствует себя моложе ровесников», — отмечает Марина Парусникова — подруга Ирины Млодик.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эммануил Виторган отправился на гастроли в компании маленькой дочери.

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